FESTIVAL DELL'APPRODO / IL PROGRAMMA DI OGGI

Il programma di oggi al festilval dell'Approdo di Giulianova
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎, 𝐯𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐨. 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨 “𝐅𝐚𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐝’𝐀𝐛𝐫𝐮𝐳𝐳𝐨”.
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐞 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢. 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞𝐫𝐢𝐚 “𝐋𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐭𝐨𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐚𝐥𝐥𝐚” 𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐃𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐞 “𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐠𝐢𝐚”.
“𝐹𝑎𝑣𝑜𝑙𝑒 𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑’𝐴𝑏𝑟𝑢𝑧𝑧𝑜” 𝑒̀ 𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜, 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑙 𝑉𝑖𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙 2021, 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝐿𝑎𝑢𝑟𝑎 𝐵𝑜𝑛𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑜𝑛𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝐴𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒 𝐵𝑜𝑛𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝐴𝑛𝑛𝑎 𝐵𝑜𝑛𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖.
𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑙𝑢𝑜𝑔ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑙𝑒 𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑎𝑙𝑙𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑏𝑟𝑢𝑧𝑧𝑜. 𝑆𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑣𝑎𝑔𝑔𝑖𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑖 6 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑙𝑒 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒, 𝑖𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑢𝑡𝑖 𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖”.
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐚 “𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨 𝟏𝟔”. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐟𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐨.
“𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎 𝐹𝑎𝑡𝑖, 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑓𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑛𝑒𝑙 1997 𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎, 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑟𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 – 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 (𝑓𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑦, 𝑓𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑔𝑖𝑎𝑙𝑙𝑜, 𝑛𝑜𝑖𝑟, 𝑒𝑐𝑐.) – 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑎𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎. 𝑃𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 “𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎” 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜”.
TEATRO
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎, 𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐮𝐨𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐥𝐚𝐯𝐢𝐚𝐧𝐨. 𝐒𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 “𝐏𝐞𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐚/𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐨𝐬𝐜𝐮𝐫𝐨” 𝐝𝐢 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐢 𝟑𝟓.
“𝑃𝑒𝑟 𝐺𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎 𝑅𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑎” 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒. 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑣𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑖35 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀.”
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟐:𝟎𝟎, 𝐯𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐨. 𝐒𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 “𝐃𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐬𝐜𝐢𝐨𝐭𝐭𝐞” 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐥𝐢 𝐒𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢
“𝑈𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜-𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒́ 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒. 𝑂𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎, 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑒.”
MUSICA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟑:𝟎𝟎, 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐁𝐮𝐨𝐳𝐳𝐢. 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐚𝐦𝐮𝐫𝐫𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐤 𝐁𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐧 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐚𝐧𝐨
“𝐸𝑛𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑛𝑜 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝐹𝑜𝑙𝑘-𝑟𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜. 𝐸̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎.”