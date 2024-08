RIUSCITA LA GARA CINOFILA "MEMORIAL ERNINO D'AGOSTINO"





Si è svolto domenica scorsa a San Giorgio di Castiglione Messer Raimondo il 1° Memorial Ernino D'Agostino, che fu Assessore all'attività venatoria e Presidente della Provincia di Teramo.

Tantissimi sono stati i partecipanti, onorando così la memoria di Ernino per la bontà e i valori che ha trasmesso svolgendo le sue funzioni istituzionali, impegnandosi sempre per li bene della collettività, amando anche li mondo della cinofilia e spendendosi sempre per un attività venatoria sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

All'evento, ha partecipato con molto piacere la moglie di Emino, Manuela, alla quale è stato donato in ricordo un quadro dell'artista abruzzese Massimo Di Febo.

Afine gara è stato allestito per tutti un ricco buffet e successivamente sono stati premiati i seguenti vincitori:

1° classificato garisti inglesi Flamminj con Cima

2° classificato garisti inglesi Ciabò con Daisy

3° classificato garisti inglesi Valli con Mardok

1° classificato cacciatori inglesi Flacco con Max

2° classificato cacciatori inglesi con Valli con Dea

3° classificato cacciatori inglesi Taglieri con Nina

1° classificato cacciatori continentali Colapietro con Zuma

2° classificato cacciatori continentali Esposito con Luna

3° classificato cacciatori continentali Esposito con Jago

Con l'intento di ripetere l'evento in futuro, li Presidente del Guppo Cinofilo Val Fino, Guido Di Sabatino, ha ringraziato il promotore del Memorial Camillo Rastelli ex Presidente dell'ATC Vomano, Vincenzo D'Ercole Sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Camilo D'Angelo Presidente della Provincia di Teramo, gli organizzatori, i giudici di gara e tutti i partecipanti.