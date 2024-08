POKER CHIUDE / SI SPEGNE DOPO 70 ANNI UN MONUMENTO DEL COMMERCIO TERAMANO



Con un lungo post sui social, Poker ha annunciato la chiusura. Lo storico negozio di Piazza Martiri, con sedi anche sul Corso e a Castelnuovo, ha annunciato di aver deciso di spegnere l'insegna. Una chiusura dovuta, purtroppo, a motivi di salute di uno dei componenti dello staff. Una chiusura che mette fine ad una storia lunga 70 anni, che ha fatto di Poker un monumento del commercio teramano. Non c'è famiglia in città che, per un regalo, un evento, una festa, un amore, non abbia acquistato qualcosa da Poker, perché alla qualità dei prodotti ha sempre fatto eco la qualità del servizio, di una professionalità signorile ed elegante.

Questo è il post:

"Questo post è diverso da tutti gli altri. Un post che non avrei mai voluto pubblicare. Come molti sanno nella nostra città per motivi di salute siamo costretti a fermarci In questi ultimi due mesi, alla notizia, nei nostri negozi tanti clienti si sono commossi , molti rattristati, molti ci hanno chiesto di continuare in futuro, perché noi rappresentiamo un'istituzione per la nostra città lo personalmente mi sono fermata con le storie e con i post per darmi del tempo e per pensare a come salutarvi e spero di farlo in maniera temporanea e non definitiva Ci sono state le classiche "maledette malelingue" come cantava il nostro meraviglioso teramano Ivan Graziani, che hanno fantasticato sulla nostra chiusura, programmata a causa di motivi economici.E sapete una cosa ? Mi sarebbe piaciuto davvero chiudere con la mia famiglia per motivi economici e non per motivi di salute Avrei avuto così la certezza che tutti stessimo bene. Purtroppo non è così e purtroppo non chiudiamo per motivi economici anzi affideremo i nostri locali ad un team fantastico e molto competente. La nostra priorità ora è pensare ad una persona della nostra famiglia e del nostro team che ha bisogno di tutto il nostro supporto e della nostra vicinanza. Avevamo in arrivo gli ordini invernali, ordinato le collezioni della primavera- estate 2025, ma la vita è imprevedibile e le cose non vanno mai come crediamo e ad inizio anno tutte le nostre certezze sono crollate Volevamo ringraziare tutti i nostri clienti che in questi lunghi 70 anni hanno scelto i nostri negozi Tutti voi che vi siete affidati a noi A tutta la nostra famiglia Tutti i clienti online che in questi ultimi 5 anni, sui nostri social, ci hanno conosciuto e ci hanno scelto Grazie per il vostro costante ed affettuoso supporto Semplicemente grazie di tutto Grazie delle vostre scelte, dei vostri regali speciali, di averci presentato nei momenti della vostra vita più belli e significativi Noi non vi dimenticheremo Voi non dimenticateci Grazie per aver "costruito"con noi questa meravigliosa favola".