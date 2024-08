DRAMMA NELLA NOTTE / TROVA LA MOGLIE MORTA ALLA FINE DELLE SCALE DI CASA

Erano le 4.40 di questa mattina, quando il proprietario di una villetta a Colle Casone di Sant’Omero, si è accorto che sua moglie non era nel letto accanto a lui. Dopo qualche minuto, non sentendo rumori in casa, è andato a cercarla, ma non pensava che l’avrebbe ritrovata morta. Il corpo della donna, 68 anni, era infatti immobile alla fine delle scale della villetta. L’uomo, sulle prime, ha cercato di soccorrerla, poi ha chiamato il 118, arrivato sul posto dall’ospedale di Sant’Omero, insieme ai Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Alba Adriatica, che come sempre in questi casi devono accertare lo svolgersi dei fatti. Tutto lascerebbe presumere che la donna, che sembra avesse qualche problema di salute, si sia alzata durante la notte e poi, cercando di scendere al piano di sotto, sia caduta per le scale. Da accertare se la morte sia dovuta proprio alla caduta.