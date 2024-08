ESCE FUORI STRADA E FINISCE IN UNA SCARPATA, RICOVERATO 53ENNE

E’ stato probabilmente un colpo di sonno, a provocare l’uscita di strada dell’auto di un 53enne che, questa mattina poco prima delle 6, è finita in una scarpata a Fonte Ripa di Controguerra, lungo la strada che scende sulla Bonifica del Tronto. L’uomo ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata in una scarpata, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, visto che non ha riportato traumi significativi. Soccorso dal 118, è stato portato al Pronto Soccorso di Sant’Omero in codice giallo, e ricoverto in osservazione.