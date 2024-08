RISSA TRA DONNE IN PIAZZA GARIBALDI, IL QUESTORE EMETTE DUE DASPO

Nel corso degli ultimi giorni, il Questore della. Provincia di Teramo, dopo l'inchiesta della Divisione Anticrimine, ha emesso 2 provvedimenti di daspo Urbano, con divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici o aperti al pubblico e nelle immediate vicinanze degli stessi locali ricadenti sul tenitorio del Comune di Teramo, per periodi di uno e due anni, nei confronti di due donne responsabili, una del reato di rissa e l'altra dei reati di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, reati commessi in un pomeriggio di fine giugno a Piazza Garibaldi. La Volante della Questura, nel transitare in Piazza, aveva notato un parapiglia tra donne ed era intervenuta per sedare la rissa. Una. delle donne coinvolte si era fortemente opposta agli agenti, insultandoli e colpendo anche la portiera dell'auto di servizio con calci e pugni.