VIDEO-FOTO/ GIUSY BRANELLA: «BASTA OSTRACISMO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COSTANTINI»

Con la conferenza di oggi ho voluto rispondere alle gravi affermazioni del Sindaco Costantini e dell'assessore Di Carlo, rilasciate durante il consiglio comunale del 30 luglio scorso .

E' innanzitutto un mio dovere oppormi alle loro intenzioni di volersi presentare come promotori e tutori della "spiaggia per animali d'affezione " di Giulianova . Come tutti sanno infatti, la realtà e' ben diversa . L'Amministrazione Costantini nella durata di tutto il suo mandato ha osteggiato per cinque anni la prosecuzione dell'iniziativa, mi ha costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo cha ha immediatamente annullato i loro dinieghi dati, e per finire ha messo a bando la mia concessione , seppur essendo al pari di tutte le altre, avrebbe avuto diritto ad eguale trattamento e proroga. Con la mia partecipazione al bando pubblico di questo anno, la mia concessione , diversamente dalle altre quindi , e' l'unica ad aver rispettato le normative europee . Allo stato attuale e' l'unica a non essere scaduta. Fa specie quindi, ascoltare le parole dell'Assessore Di Carlo , titolare di una concessione demaniale ormai scaduta perché presente per una proroga annullata dal Consiglio di Stato. Lo stesso assessore , rispondendo all'interpellanza del consigliere Di Massimantonio, ha detto che l'ubicazione della spiaggia non e' stata identificata, perché il suo inserimento nel piano Demaniale marittimo , la renderebbe definitiva. Con queste parole l'assessore ammette che l'Amministrazione non ha alcuna intenzione di portare avanti l'iniziativa rivolta agli amici a 4 zampe e alle loro famiglie umane . Ad aggravare la posizione del Comune , tornano ancora le sue parole con cui esprime la volontà di attendere che la zona sia urbanizzata. Viene infatti il dubbio, direi lecito, che dietro questa decisione , ci siano interessi di terzi rivolti all 'area in questione.

Infine il Sindaco ha voluto terminare l'intervento aggiungendo del suo, e rilasciando dichiarazione ravvisabili come diffamatorie e dal cui astio viene fuori tutta sua avversione nei miei riguardi.

Il Consigliere Di Massimantonio con la sua interpellanza non chiede che la spiaggia per cani venga data a UNICA BEACH, ma esclusivamente che la petizione portata avanti dalla mia associazione venga portata e discussa in Consiglio Comunale come previsto dal Regolamento Comunale. A quel punto sarà il Consiglio stesso ad approvarla o a bocciarla. Prima di fare tutto questo xò dovranno leggerne il testo. Scopriranno così , che oltre 700 cittadini non hanno firmato per dare la spiaggia per cani a UNICA BEACH, come dichiarato da Costantini, ma xchè venga inserita e confermata definitivamente e che Giulianova abbia in modo definitivo una spiaggia dedicata agli amici a 4 zampe , in modo certo e indiscutibile.

Che il Comune contrasti l'iniziativa , sin dal principio, era chiaro ormai da tempo a tutti i cittadini , ma con questo Consiglio Comunale , Sindaco e Assessore hanno palesato non solo le loro reali intenzioni , ma la conferma del proprio accanimento nei miei personali riguardi .

Rispondo alle parole del Sindaco dicendo di essere una libera cittadina , che vive in un regime democratico e non fascista, come tale ho diritto , di esprimere il mio dissenso al suo comportamento , senza perdere quello di fare una richiesta ed ottenere una risposta

" Vorreste dare la concessione a chi non ha usato parole gradevoli durante la campagna elettorale" affermazioni da parte del Sindaco, degne dell'attenzione delle autorità di controllo e della Procura. La mia associazione , ad oggi, resta in attesa di una comunicazione scritta da parte del Comune per l'avvio dell',iter che porta la petizione in Consiglio Comunale , come statuto e regolamento Comunali prevedono. A prescindere dalle mie posizioni assunte nella campagna elettorale del Sindaco Costantini, la raccolta firme dovrà andare all'attenzione e al voto dell'assise civica. Perché venga garantita la continuità della spiaggia , dovrà farlo subito .

Per ultimo concludo nel dire ad entrambi , Sindaco e Assessore , che in più occasioni hanno fatto intendere che da parte mia ci sarebbe l'intenzione di ottenere la concessione senza gara ad evidenza pubblica , che non solo voglio partecipare e competere per ottenerla, ma li sollecito a dare mandato al Dirigente perche',appena identificata la spiaggia , provveda immediatamente a preparare e pubblicare la gara .

In attesa di riscontro da parte del Comune in merito alla proposta di iniziativa popolare presentata dalla mia associazione UNICA BEACH , con la comunicazione dell'avvio dell' iter per la sua discussione in Consiglio , annuncio che in caso continui lo stesso l'ostracismo da parte dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione della spiaggia per animali d'affezione, darò inizio a proteste e manifestazioni anche nello stesso municipio , fino a portare la vicenda all'attenzione dei media nazionali.

Un comportamento antidemocratico deve essere contrasto fino alla fine e fino ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti. E' ciò che intendo fare.

Dott.ssa Giusy Branella