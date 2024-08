SORPRESO CON OLTRE UN ETTO DI COCAINA NASCOSTA NEL PORTAOGGETTI DELLA MACCHINA

Nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti in questa Provincia, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo italiano di 49 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

L'uomo dopo un'attività di monitoraggio da parte di personale della Squadra Mobile che. si era messo sulle sue tracce, è stato fermato nel Comune di Teramo nei pressi dello svincolo per la Frazione di Frondarola, mentre stava procedendo in direzione di Montarlo cal Vomano alla guida della sua autovettura.

Appena bloccato dagli equipaggi della Squadra Mobile, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale, a seguito della quale è stato rinvenuto in suo possesso un involucro, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 110 grammi. L'involucro celato all'interno di una piccola sacca in tessuto, alloggiata nel vano portaoggetti della portiera anteriore sinistra dell'auto.

Lo stupefacente, secondo l'accusa, sarebbe stato pronto per essere ceduto a terzi. A seguito, infatti, della successiva perquisizione domiciliare presso la residenza dell'uomo, à stato rinvenuto un bilancino elettronico funzionante.

L'uomo, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Teramo, è stato associato alla locale Casa circondariale a disposizione dell' A.G.

Inoltre è stato, contestualmente, deferito per il reato di guida con patente revocata, in quanto è stato fermato mentre stava conducendo la sua menzionata autovettura benché avesse appunto la patente revocata, Il veicolo è stato sottoposto ci sequestro amministrativo.