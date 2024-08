VIA CONA / CONCLUSI I LAVORI SUL PALAZZO SPERONATO, LE FAMIGLIE RIENTRANO

Concluse, da parte del proprietario dello stabile e sotto il coordinamento del Comune e in particolare dell'Assessore con delega alle manutenzioni Domenico Sbraccia, le attività di messa in sicurezza del palazzo di via Cona danneggiato in seguito a un incidente che aveva coinvolto un'auto.

Il mezzo, nell'impatto, aveva danneggiato una colonna e parte di una parete laterale, causando l'inagibilità parziale dello stabile, tanto che si era reso necessario evacuare alcune famiglie.

Grazie alla realizzazione immediata dei lavori, le famiglie interessate, già da questa sera, potranno rientrare nelle proprie abitazioni.