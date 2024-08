FOTO-VIDEO/ SOTTO LE STELLE DELLA NOTTE AZZURRA GRANDI SPETTACOLI E TUTTA LA POLITICA CHE CONTA...SENZA "ARMATURE"

Chiunque pensasse che la “Notte Azzurra” di Tottea sia solo una serata di festa estiva, sbaglierebbe. E di grosso. Perché la “Notte Azzurra” è …anche una serata di festa estiva, ma è anche molto di più. Perché in questa notte, che poi è di fatto tutta una giornata con l’appendice notturna di spettacolo, si crea una sorta di atmosfera “oltre”, che supera e annulla le distanze politiche e consente al gotta della politica regionale, e provinciale soprattutto, di ritrovarsi. In piccolo, questa frazione di 400 anime nel Comune di Crognaleto, si trasforma in una di quelle manifestazioni estive che un tempo radunavano in un meeting di Cl o in un evento della Comunità di Sant’Egidio, ma anche alle presentazioni dei libri di Vespa, politici di ogni colore. In diciotto anni, la Notte Azzurra è riuscita a ritagliarsi questo ruolo di costruttrice di incontri, di teatro di parole, di platea per i confronti e, magari, è proprio sotto la brezza piacevole di questa serata tra i boschi, che sono nate strategie, accordi, idee e visioni. O magari, semplicemente scambi di opinioni. E’ la politica bella, quella degli uomini senza le armature dei ruoli.

Così, tra le migliaia di persone che si assiepavano aspettando il concerto dei The Kolors, abbiamo riconosciuto il consigliere regionale Sandro Mariani, che “per matrimonio” è stato adottato da Tottea e che è stato perfetto anfitrione per i suoi ospiti, così come Francesca Persia, già candidata alle Regionale e proprietaria dell’ambito balcone “vista palco” in piazza; l’avvocata Manola Di Pasquale, già presidente regionale del PD; il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto con, gli assessori Stefania Di Padova e Marco Di Marcantonio, la consigliera Deborah Fantozzi, i sindaci dei Comuni di Notaresco Tony Di Gianvittorio, di Colledara Marco Tiberii, di Campli Federico Agostinelli con l’assessore Pietro Quaresimale, di Martinsicuro Massimo Vagnoni, di Torricella Sicura Daniele Palumbi e il consigliere Iwan Brandimarte, di Canzano Maria Marsili, di Tossicia Franco Tarquini, il vicesindaco di Mosciano Sant'Angelo Mirko Rossi e quello di Pietracamela Corrado Bellisari e l’ex sindaco Michele Petraccia; il presidente della Provincia Camillo D’Angelo, i consiglieri regionali Dino Pepe e Marilena Rossi, la Presidente del Ruzo Alessia Cognitti, il presidente del Bim Marco Di Nicola, il Presidente della Fira Giacomo D'Ignazio, la Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso Antonella Ballone e il vicepresidente della Giunta Regionale, l’assessore Emanuele Imprudente e il sottosegretario di Stato all’Agricoltura, Luigi D’Eramo. A fare gli onori di casa, ovviamente, il Sindaco di Crognaleto, Orlando Persia.

Una festa che sarebbe impossibile senza il grandissimo lavoro del comitato delle feste con i tanti volenterosi giovani del paese e della Proloco presieduta dall’imprenditore Renato Persia. Perfetto servizio di ordine pubblico supervisionato dal Questore Carmine Soriente, anch’egli salito a Tottea.

Elisabetta Di Carlo