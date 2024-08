MUORE UCCISO DA UN’AUTO PIRATA IL VIVAISTA GIUSEPPE MONTINI, ERA APPENA STATO A TROVARE LA FIGLIA

Drammatico incidente sul lungomare di Giulianova, all’altezza del bar “Giro di boa”, dove un pedone è stato travolto e ucciso da un’auto, poi fuggita. Stando alle testimonianze, smvra trattasse di una Jaguar con targa tedesca, sulla quale sono già state avviate le ricerche da parte dei Carabinieri. La vittima è un uomo di 60 anni, Giuseppe Montini titolare di un’avviata attività a commerciale nel campo della floricultura, che sarebbe stato investito appena uscito dal bar, dove era andato a trovare la figlia, che lavora in quel locale. L’incidente è avvenuto in un tratto di illuminazione scarsa, nel quale la strada è buia perchè coperta dalle piante.

Giuseppe Montini aveva gestito per anni un conosciutissimo vivaio. I “Vivai Montini”, gestiti da Giuseppe e dal cugino Luigi, sono stati per anni un punto di riferìmento importante per chiunque avesse necessità di piante e fiori, sia in ambito professionale sia in ambito domestico. Giuseppe Montini era anche proprietario, sempre col cugino, di un caliscendi, ed era da sempre appassionato di pesca.