STUDENTE DISPERSO DA 14 GIORNI SUL GRAN SASSO, RIPRESE LE RICERCHE IN QUOTA

Proseguono senza sosta le ricerche di Lewin Weituschat, il 25enne studente Erasmus, che ha fatto perdere le proprie tracce lo scorso 9 agosto sul Gran Sasso Le attività, nella giornata di ieri, sono riprese in quota. Sul tavolo degli inquirenti sono finiti nuovi indizi. Sembrerebbe infatti, in base alle testimonianze raccolte, che Lewin avesse appuntamento con un amico lo scorso 13 agosto. Forse doveva prendere il traghetto. Si stanno veri-ficando inoltre i movimenti sul suo conto bancario. Il 25enne potrebbe averne attivi due, come è venuto fuori nelle ultime ore. Lo studente, al momento della scomparsa, pare indossasse un pile blu. Ha lunghi capelli e occhi castani. Lo scorso 12 agosto, stando sempre alle segnalazioni, era stato avvistato all'ostello di Campo Imperatore mentre faceva colazione.