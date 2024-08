RISSA TRA TRE DONNE A PIAZZA GARIBALDI, ARRIVANO I DASPO DEL QUESTORE

Rissa tra donne, il 24 giugno, scoppiata appena scese dal bus: ora arrivano i daspo del questore per due delle tre teramane coinvolte. Non potranno avvicinarsi o entrare in esercizi pubblici per uno e due anni. Una donna fece resistenza e prese a calci l'auto della squadra Volante. La rissa avvenne in piazza Garibaldi appena scese dall'autobus. Nei loro confronti il Questore di Teramo ha emesso i provvedimenti di divieto di «accesso e stazionamento nei locali pubblici o aperti al pubblico e nelle immediate vicinanze degli stessi locali ricadenti sul territorio del Comune di Teramo»