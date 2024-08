SI UCCIDE A 27 ANNI LANCIANDOSI DAL SALINELLO

Si è ucciso lanciandosi dal viadotto del Salinello, aveva 27 anni ed era nati a Foggia. Tutte da ricostruire, con l’inchiesta avviata dai Carabinieri , le ragioni del suicidio che ha visto la morte dall’alto ponte dell’A14 di un giovane foggiano, che però da anni viveva in Abruzzo, ad Alba Adriatica, lavorava come autotrasportatore e aveva una compagna. Nulla avrebbe fatto pensare ad un disagio tale da non consentirgli di affrontare la vita.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.