LADRI IN CASA DELL’EX ASSESSORE REGIONALE VENTURONI, CERCANO DI SMURARE UNA CASSAFORTE… GIÀ SVUOTATA DA ALTRI LADRI

Ennesimo tentato furto, questa notte, nella villa teramana dell’ex assessore regionale Lanfranco Venturoni, nella zona di Castrogno. Questa notte, approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri, con mazza e piccone, hanno cercato di smurare la cassaforte, che è posizionata nel bagno della camera da letto, senza accorgersi che è vuota, in quanto in un precedente furto era stato tagliato con la fiamma ossidrica il fondo della stessa cassaforte. A mettere in fuga i ladri, è stato l’intervento dei Carabinieri e di un poliziotto vicino di casa, chiamato dallo stesso Venturoni che aveva ricevuto la segnalazione dell’allarme. Pur preoccupato dal ripetersi di questi eventi, l’ex assessore regionale commenta con la sua tradizionale ironia: “Volevo avvisare i ladri che a casa mia non c'è più niente di prezioso da rubare… al massimo qualche bottiglia di vino!”