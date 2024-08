RITROVATO IL CORPO SENZA VITA DELLO STUDENTE SCOMPARSO SUL GRAN SASSO, VERSANTE TERAMANO

E' stato trovato sulla forra, un canalone del MONTE PRENA (tra Castelli e Farindola), il corpo di: Lewin Weituschat, il 25enne studente Erasmus, che ha fatto perdere le proprie tracce lo scorso 9 agosto sul Gran Sasso. Il rinvenimento è stato fatto dagli uomini del Cnass all'ora di pranzo che non hanno mai smesso le ricerche dal giorno della scomparsa, e che nelle ultime ore avevano avviato una precisa azione di ricerche proprio nelle forre del Monte Prena, in territorio teramano. Il riconoscimento non è ancora ufficiale viste le condizioni del corpo, ma tutto lascerebbe pensare che si tratti dello studente tedesco. A quanto pare sarebbe morto il giorno della scomparsa, scivolando nel canalone.