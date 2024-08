INVESTIMENTO MORTALE DI GIUSEPPE MONTINI/ DOMANI I FUNERALI ALLE 17 ALLA CHIESA DI SAN FLAVIANO, TANTI COMMENTI SUI SOCIAL: "SPERIAMO CHE LI PRENDANO"

Si svolgeranno domani, sabato 24 agosto, alle ore 17 nella chiesa di San Flaviano, i funerali di Giuseppe Montini, travolto e ucciso questa notte sul Lungomare Spalato a Giulianova. Tutto il circondario si è unito attorno al dolore della moglie Tina Umile e le figlie: Caterina e Roberta. La camera ardente, invece, sarà aperta dalle ore 8,30 di domani nella casa funeraria Gerardini in via Prato. La salma sarà tumulata nel cimitero di Giulianova. Tanti i commenti sui social per questa brutta storia. Tra i quali quello di Fabio Raschiatore: «Una foto presa dai tuoi amici e che ti racconta alla perfezione. Una persona sempre sorridente, sempre pronta ad accogliere gli altri con un abbraccio e con questo sorriso che ti ha contraddistinto sempre. Il tuo caliscendi, "lu calscinn d mintì" era il quartier generale dei tuoi amici e frequentatori del porto. Una Giulianova scioccata oggi si stringe in un fortissimo abbraccio a tutti i tuoi cari. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del conducente e dei passeggeri del SUV che ha travolto e ucciso Peppe (Giuseppe Montini), speriamo tutti che vengano presi presto e trattati come meritano... Da ASSASSINI".

Il motoclub Rosso Italiano, si stringe alla famiglia Montini per la tragica e prematura scomparsa dell' amico Giuseppe, si legge sui social.



Il cerchio si sta stringendo, riferiscono gli investigatori nel tardo pomeriggio di oggi. E assicurano che ci saranno presto novità. I cittadini si attendono arresti e non la solita denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sarebbe davvero troppo poco, commentano sui social tante persone. I militari si aspettano che i due si costituiscano da un momento all'altro.