PRENDE FUOCO LA CARROZZINA ELETTRICA, FAUSTA DI BERARDO SALVATA DALLA MADRE

È successo tutto all’improvviso: la carrozzina elettrica ha cominciato a far fumo e ha preso fuoco, nella parte del motore che regola l’elevazione, e per Fausta Di Berardo, conosciutissima in città per il suo impegno civico, che la vide anche candidata al Comune di Teramo, la situazione sarebbe potuta diventare drammatica, se non fosse stata presente la madre, Manaola, intervenuta immediatamente: “Mi ha salvata, letteralmente, prendendomi in braccio e allontanandomi dalla carrozzina - racconta Fausta - ma vorrei anche ringraziare i Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza la carrozzina, che ancora faceva fumo, sono stati davvero solerti e gentilissimi”. La carrozzina andata in “corto” ha solo due anni, e si tratta di un modello ad alta tecnologia, che dovrebbe garantire il proprietario da eventi del genere. Adesso sarà necessaria una perizia per stabilire le cause del problema.