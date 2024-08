IDENTIFICATO L’AUTISTA DEL SUV CHE HA UCCISO MONTINI, SAREBBE UN GIOVANE DELLA COMUNITÀ ROM- LA JAGUAR RITROVATA A TORTORETO

Sarebbe stato individuato ed identificato, l’uomo che era alla guida della Jaguar nera che ha investito e ucciso Giuseppe Montini. Si tratterebbe di un giovane della comunità Rom, del quale i Carabinieri hanno individuato il nome e la residenza. Ma non si trova. Sarebbe stato identificato anche l’altro ragazzo che era in auto, ma non alla guida, ma è su quello alla guida che ricadranno le accuse più gravi. Il Suv è stato ritrovato a Tortoteto.