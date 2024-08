RITROVATO A GIULIANOVA IL BIMBO SCOMPARSO AD ALBA

Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco mobilitati, ad Alba Adriatica, per la scomparsa di un bambino di 8 anni, figlio di turisti romani in vacanza sulla costa teramana. Il piccolo Leonardo (stava partecipando con altri piccoli ai giochi delll’animazione dello stabilimento Marechiaro, ma quando i genitori sono andati a riprenderlo, del bimbo non c’era traccia. Allarme scattato immediatamente.

IN AGGIORNAMENTO

È stato ritrovato a Giulianova, all'altezza del Novavita, ha camminato sulla spiaggia. Sta bene e i genitori lo stanno andando a riprendere, il bimbo è in compagnia della Guardia Costiera