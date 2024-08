TERAMO/ PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DA CINQUE GIORNI E' AL BUIO, IL COMUNE LO SAPRA'?

Da cinque giorni, Piazza Martiri della Libertà a Teramo è completamente al buio. La città è sempre più chiusa al mondo e depressa, ora anche privata dell'illuminazione pubblica. La situazione peggiora quando le insegne dei negozi si spengono e le persone non riescono neppure più a passeggiare dopo cena per mancanza di luce. I commercianti si domandano se il Comune sia stato infomato che da 5 giorni la piazza è spenta. Ce lo domandiamo anche noi in attesa che qualcuno da palazzo di città ci faccia sapere. Nel frattempo...Buonanotte Teramo, cuoricino bianco, cuoricino rosso.