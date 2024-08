NESSUN GIALLO, MARIA LEPORE E' MORTA PER UN MALORE, DOMANI I FUNERALI

A uccidere Maria Lepore, la donna di 68 anni trovata morta dal marito nella sua abitazione a Sant'Omero, con una profonda ferita alla testa in fondo alla scalinata esterna della casa, sarebbe stato un malore. La lesione, che inizialmente aveva fatto scattare l'inchiesta, sarebbe stata causata dalla caduta: la donna, infatti, avrebbe battuto violentemente il capo sul penultimo gradino della scala. Questo è quanto emerso dall'autopsia eseguita dall'anatomopatologa Donatella Fedeli. Non risulta dunque il coinvolgimento di terze persone, escludendo quindi ipotesi di aggressione. La tragedia si è consumata in un villino a due piani situato in via Canaletto, a Colle Casone. I funerali si terranno domattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Omero. Sarà poi sepolta nel cimitero di Bellante.