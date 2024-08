SI RIBALTA CON LA SUA AUTO A CAPRAFICO, DONNA RICOVERATA IN CONDIZIONI GRAVI

Si ribalta auto an Colle Iorio di Caprafico, donna 70enne in prognosi riservata. La signora è stata trasportata in condizioni gravi al Mazzini dove è stata sottoposta subito alle cure del caso in sala emergenza. Il fatto si è verificato poco dopo le 18,30 di ieri, sul posto carabinieri e vigili del fuoco per liberare dalle lamiere la donna che nel frattempo aveva perso i sensi. Sembra che abbia perso il controllo della sua auto per cause in corso di accertamento.