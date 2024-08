LITE TRA PROPRIETARIO E TURISTA AFFITTUARIO, I CARABINIERI LO PLACANO CON LO SPRAY AL PEPERONCINO

A Giulianovaun turista che aveva preso in locazione per il periodo estivo un appartamento ha litigato animatamente con il proprietario di casa. All’atto dell’intervento dei carabinieri l’affittuario tentava di aggredire fisicamente il proprietario di casa, non riuscendoci per il pronto intervento dei militari che nella circostanza sono stati spintonati varie volte. I carabinieri riuscivano ad immobilizzare l’uomo mediante l’uso dello “spray al peperoncino”. Quindi lo stesso veniva denunciato all’A.G. per resistenza a P.U.