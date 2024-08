UBRIACO BUTTA DAL BALCONE DI TUTTO, I CARABINIERO LO IMMOBILIZZANO CON IL TASER

A Roseto degli Abruzzi un uomo che versava in uno stato psicofisico visibilmente alterato a seguito di assunzione smodata di alcolici, minacciava con un punteruolo gli avventori di un bar ubicato nei pressi della stazione ferroviaria, quindi si recava nella sua abitazione e dopo essersi chiuso dentro, lanciava dalle finestre vario oggetti quali vasi di fiori, materasso rete da letto attrezzi ginnici etc. All’arrivo dei Carabinieri della Radiomobile di Giulianova e della Stazione di Silvi, l’uomo in un primo momento apriva la porta, quindi cercava di cacciare da casa i carabinieri tentando di colpirli con un punteruolo, tuttavia lo stesso veniva immobilizzato con il “taser” in dotazione. L’uomo dovrà rispondere di resistenza a P.U. e lancio pericoloso di cose