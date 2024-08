INVESTIMENTO MORTALE DI GIUSEPPE MONTINI/ SI E' BEN NASCOSTO IL ROM MA ORAMAI HA LE ORE CONTATE ASSICURANO I CARABINIERI

Non di trova. Il nomade che ha ucciso l'altra sera sul lungomare di Giulianova, Giuseppe Montini di 60 anni non si trova. Si è ben nascosto e i carabinieri di Giulianova non riescono a scovarlo ancora. Si sperava che si consegnasse ma nulla ancora. Si conosce del nomade il nome e il cognome ma non si trova ancora. I militari sono molto fiduciosi dopo il rinvenimento a Tortoreto del Suv nero sul quale pendeva ancora il borsello di Montini. Oggi alle 17 si svolgerà il funerale dell'uomo ucciso mentre attraversava il lungomare e si spera per quell'ora di dare agli arresti il giovane rom accusato di omicidio stradale ed omissione di soccorso.