RILASCIATA A PINETO FLAVIA, LA TARTARUGA CARETTA CARETTA

Davanti a tante persone emozionate ieri mattina (23 agosto 2024) nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata rilasciata Flavia, una tartaruga Caretta caretta riabilitata dal personale del Centro Studi Cetacei all'interno dell'Ospedale delle Tartarughe di Pescara, il CRTM 'Luigi Cagnolaro'. La protagonista dell’evento organizzato nell’ambito del progetto Life Delfi è stata proprio lei, una tartaruga che, nonostante la giovane età, è stata rinvenuta a settembre 2023 a largo del porto di Pescara in difficoltà a causa di un grosso amo infisso in esofago, prontamente rimosso chirurgicamente dall’equipe veterinaria del CSC. L’iniziativa, organizzata in concomitanza con i due anni dal primo nido di Caretta caretta sulla spiaggia dell’AMP, ha visto la collaborazione del Centro Studi Cetacei e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. Oltre al rilascio, la mattinata è stata anche una occasione per divulgare le attività dedicate ai delfini con il progetto Life Delfi finanziato con fondi della Comunità Europea.

Durante la mattinata all’interno della Torre è stato proiettato in continuo il documentario LIFE Delfi, con la voce di Barbascura X a raccontare le azioni di salvaguardia dei delfini, partendo dalle splendide immagini girate nelle aree di Progetto. Contemporaneamente, nell'Info Point in spiaggia, il Centro Studi Cetacei e il personale dell'AMP hanno fornito tutte le informazioni sul progetto e invitato i partecipanti a collaborare all'avvistamento di delfini tramite l'app Marine Ranger. Il momento più emozionante, ovvero il rilascio della tartaruga Flavia, è stata l’occasione per attirare e sensibilizzare centinaia di persone. Il rilascio è avvenuto a circa tre miglia dalla costa, trasportata sul gommone della Capitaneria di Porto di Silvi.