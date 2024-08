INVESTIMENTO MONTINI / SI E' COSTITUITO IN CASERMA A GIULIANOVA IL ROM CHE ERA ALLA GUIDA DELLA JAGUAR. E' STATO DENUNCIATO MA NON ARRESTATO



Si è presentato alla caserma dei Carabinieri all'ora di pranzo, l'uomo che era alla guida della Jaguar che ha investito e ucciso Giuseppe Montini, sul Lungomare Spalato di Giulianova. Non è stato arrestato. Proprio per il fatto che si è presentato spontaneamente, le accuse di omicido stradale e soprattutto quella di omissione di soccorso, che avrebbero potuto portarlo all'arresto, sono diventate denunce, delle quali l'uomo, un rom della comunità di Giulianova, D.S.. di 38 anni, dovrà comunque rispondere. Sarà il sostituto procuratore Silvia Scamurra, che coordina l'inchiesta, a valutare le eventuali iniziative giudiziarie da adottare. Per ora, su ordine della stessa dottoressa, resta il riserbo sul nome dell'uomo.