MUORE SUL GOMMONE A 48 ANNI PER UN ATTACCO DI CUORE



E’ morto in mare, durante una gita col gommone. E’ stato, probabilmente, un attacco di cuore ad uccidere oggi un turista, nel mare davanti alle spiagge di Giulianova. Era solo sul gommone. Inutili purtroppo tutti i tentativi di soccorso, per l'uomo non c'era più nulla da fare.



(foto archivio)