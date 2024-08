NUOVO SUCCESSO PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA A ROSETO CON OLTRE 130 MODELLI IN ESPOSIZIONE



L'evento, patrocinato dall'Amministrazione Comunale ed organizzato dall'Auto Moto Storico Picenum – Caspim (inserito nel calendario delle manifestazioni del Comune e in quello dell'ASI-Automotoclub Storico Italiano) ha visto mettere in esposizione, nella fantastica vetrina del lungomare cittadino, 130 auto e una decina di moto storiche di tutte le epoche: dalla nascita dell'automobile, con alcuni modelli della Ford, fino ad arrivare all'attualissima Alfa Romeo Giulia GTA con motori V6 da 532 cavalli. Grande successo a grande partecipazione di pubblico per la settima mostra di auto e moto d'epoca "Sulle Strade delle Rose" che sabato scorso ha animato il Lungomare della Città dimostrando la capacità di continuare a crescere anno dopo anno.

Dopo la sistemazione delle auto sul Lungomare centrale della città adriatica, tutti gli equipaggi hanno ricevuto il saluto del Sindaco Mario Nugnes e del Consigliere Comunale e delegato alle frazioni, Vincenzo Addazii. Soddisfatti gli organizzatori dell’evento: Roberto Ruggieri, curatore dell’evento di Roseto; Roberto Ioannone, consigliere e consulente tecnico e Domenico Denti, Presidente del Caspim di Ascoli Piceno. Ospite della serata, in qualità di collezionista, il neopresidente della Fondazione Tercas, Piero Di Felice, originario di Roseto degli Abruzzi.

Immancabili i tantissimi curiosi e gli appassionati che hanno ammirato le auto d’epoca da vicino e che hanno scattato foto e selfie. Questa manifestazione non è solo un'esposizione di auto rare e preziose, ma rappresenta anche un momento di scambio culturale e di esperienze personali, dove ogni veicolo racconta una storia unica e ogni equipaggio porta con sé un pezzo la sua esperienza.



“Sulle Strade delle Rose rappresenta un'occasione unica per gli appassionati di veicoli d'epoca e da collezione, capace di offrire un'atmosfera magica e di animare il nostro lungomare – afferma il Sindaco Mario Nugnes - La crescita costante di questa manifestazione è la testimonianza dell'interesse e della passione che ruotano intorno al mondo delle auto storiche, un settore che non solo celebra il design e l'ingegneria del passato, ma crea anche una comunità di individui uniti da un interesse comune. L'attesa per l'ottava edizione nel 2025 è già palpabile, con la promessa di un evento ancora più grande e coinvolgente, che attirerà sicuramente un numero ancora maggiore di partecipanti e spettatori lungo il nostro Lungomare. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale voglio ringraziare gli organizzatori che, ancora una volta, hanno dimostrato la capacità di creare eventi di livello, capaci di attirare migliaia di persone e di coinvolgere equipaggi provenienti da tutta Italia”.