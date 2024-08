HA CHIUSO LA STORICA CONCESSIONARIA "AUTOCORI" A GIULIANOVA, MA LA SEDE POTREBBE ANDARE AD UN'ALTRA CONCESSIONARIA... PESCARESE

Ha chiuso, sulla nazionale, la storica sede dell'AutoCori. Via le insegne e via le auto, lo spazio che ha ospitato da sempre generazioni di Audi e Volkswagen, ha lasciato Giulianova per non riaprire, almeno per il momento. Lo stabile andrà all'asta come da concordato con il Tribunale se non si troverà un altro concessionario. Un pezzo di storia per tutta la provincia di Teramo, che va in archivio malinconicamente. Non c'era più una continuità aziendale, dopo la morte del patron Coriolano, venuto a mancare tre anni fa, la moglie non è riiuscita a portarla avanti se non per pochi anni. Questa vicenda ricorda la sorte toccata ad un'altra concessionaria: la Di Patrizio a Piano D'Accio a Teramo, per motivi diversi ma la storia sembra essere molto simile a questa. Generazioni che se ne vanno ed altre che sicuramente arriveranno.

In un primo momento, sermbrava interessata al subentro la società neonata da un accordo tra la concessionaria Emilcar e la Pieffe auto, che volevano raggruppare tutti i marchi dei due gruppi. C'era stata anche una proposta al Tribunale che non si è concretizzata, perchè hanno poi deciso di aprire nella ex sede della Gis a Mosciano Sant'Angelo. Ora sembra essere interessata la concessionaria Pasquarelli di Pescara, quotato in borsa, che potrebbe entrare con i suoi marchi.