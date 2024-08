PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E FINISCE FUORI STRADA, A FANO ADRIANO

Perde il controllo della sua moto e finisce fuoristrada un 47enne di Atri che è ora sotto osservazione al Mazzini di Teramo dove è entrato in codice giallo. E' acaduto stamattina, in montagna, nel territorio di Fano Adriano nei pressi della centrale elettrica. Forse una distrazione all'origine della perdita del controllo della moto la cui corsa si è conclusa, per fortuna senza grosse conseguenze. Sul posto il 118 e i carabinieri.