RINASCE LA NUOVA PROLOCO DI CESACASTINA, REGNO DELLE 100 FONTI

Riparte dalle emozioni anche un altro paese del nostro territorio… si riforma la nuova associazione proloco Cesacastina.

Piccolo e suggestivo borgo del Comune di Crognaleto, regno delle 100 fonti, del Gorzano e di scenari affascinanti e mozzafiato. Paese che ospita il piu elevato numero di turisti del Comune, tra escursionisti, amanti della montagna, campeggiatori o semplici visitatori giornalieri.

La Nuova Proloco, nata solo a fine gennaio 2024, è composta da un gruppo coeso, affiatato e trasparente, un gruppo aperto che conta a conclusione di un entusiasmante programma estivo 400 iscritti e un organigramma associativo di 30 persone tra direttivo e volontari.

La nostra visione afferma il Presidente Nico BALDASSARRE è quella contribuire in modo attivo e nell’interesse collettivo ad accelerare il processo di sviluppo del paese nell’ottica di diventare entro 10 anni una Località Turistica con la “T” maiuscola. La politica dell’associazione è chiara, continua il Presidente, ed è stata condivisa con tutti i soci nell’assemblea plenaria del 17 agosto:

•⁠ ⁠Attuare attività di miglioramento continuo sul territorio, attraverso la piena collaborazione con tutte le istituzioni, per portare il paese in una condizione di pieno decoro

•⁠ ⁠Promuovere iniziative culturali, ludiche e ricreative che permettano di consolidare lo spirito di unione dei propri associati.

•⁠ ⁠Contribuire all’organizzazione delle feste patronali di carattere religioso ivi compreso il “fuoco” del giorno 8 dicembre, la festa di Santa Maria Maddalena e la festa di San Gabriele.

•⁠ ⁠Presentare progetti a valere su bandi di finanziamento nazionali e internazionali che possano contribuire al miglioramento di aree e strutture in gestione dell’associazione

•⁠ ⁠Promuovere attività di carattere sociale e tese al miglioramento delle condizioni di fruibilità della montagna anche da parte di tutte le fasce svantaggiate

•⁠ ⁠Garantire la massima soddisfazione, la trasparenza e l’ascolto di tutti i Soci

Il programma estivo, afferma il Segretario Renzo BALDASSARRE, è partito simbolicamente dall’iniziativa “puliamo il paese”, un incontro collettivo volto a coinvolgere tutto il paese nelle attività di ripristino delle condizioni di decoro urbano. Si sono poi susseguite molteplici attività in un turbinio di emozioni dal giorno 11 al giorno 17 agosto.

Il saluto del Sindaco Orlando Persia presso il tendone acquistato con il contributo del BIM, un incontro pubblico e aperto agli associati ove è stato presentato il progetto di ripristino dell’ex edificio scolastico, l’impegno del Sindaco al completamento dell’asfalto, all’aggiustamento della piazza della “Villa”, all’aggiustamento dell’area ex cimitero, al supporto verso i privati nelle attività di accelerazione della ricostruzione post sisma, al riconoscimento della Pro Loco come organo di comunicazione istituzionale e come organo di collaborazione nella definizione dei progetti di sviluppo del paese.

In serata un emozionante tuffo nel passato e la presentazione del nuovo inno “terra di magia e poesia” disponibile su youtube.

Ogni giorno il summer volley and soccer camp sul campo sportivo delle piane ove hanno partecipato mediamente circa 50 bambini al giorno.

Ogni mattina allenamenti all’aperto di funzionale e posturale

Ogni pomeriggio attività per i piccolissimi con giracolore, pittura verticale, truccabimbi e letture all’aperto.

La proloco ha poi voluto coinvolgere tutte le borgate del paese organizzando 4 magiche serate con stand enogastronomici e musica selezionata dal blues, al country al revival per il progetto “note in quota”.

Il 17 agosto infine il pranzo sociale offerto dal direttivo con pasta, pecora alla callara e un caloroso e fiducioso arrivederci alle prossime iniziative.

La Proloco conclude il Vice Presidente Massimiliano IOLI è già al lavoro per avviare la nuova programmazione che si concentrerà sul consolidamento degli aspetti ludico ricreativi e sull’impostazione di idee progettuali volte al perseguimento della nostra visione.