IL NOMADE CHE HA INVESTITO ED UCCISO GIUSEPPE MONTINI VUOLE PARLARE CON IL MAGISTRATO: " QUEL TRATTO DI LUNGOMARE E' TROPPO BUIO"

L'avvocato del nomade D.S di 38 anni che ha investito mortalmente sul lungomare di Giulianova, Giuseppe Montini, stamattina, si è recato in Procura per chiedere al sostituto procuratore Silvia Scamurra di sentire a dichiarazioni spontanee il suo assistito, denunciato per omicidio stradale ed omissione di soccorso. L'avvocato Gianfranco Di Marcello vorrebbe che il suo assistito spiegasse, anche alla dottoressa Scamurra, come ha già fatto ai carabinieri quando si è presentato in caserma, che è fuggito per paura e che in quel tratto di strada c'era poca illuminazione e che per questo motivo è accaduto quello che tutti oramai e purtroppo, sanno.

D.S nella vita lavora ed ha una concessionaria automobilistica. Il magistrato ha preso tempo per studiarsi le carte e farà sapere le sue decisioni nei prossimi giorni.

Nella foto: Giuseppe Montini