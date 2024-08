SI SCHIACCIA LA MANO SOTTO AD UN MEZZO PESANTE MENTRE FA MANUTENZIONE: FINISCE ALL'OSPEDALE MAZZINI

Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta nell'area di servizio "Tortoreto Est", sulla carreggiata nord dell'Autostrada A14, a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto l'autista di un autoarticolato adibito al trasporto di rifiuti. Per cause in corso di accertamento da parte del personale della Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo, l'autista del mezzo pesante, impegnato in attività di controllo e manutenzione sotto il telaio del camion, ha subito lo schiacciamento di una mano che è rimasta bloccata tra le parti meccaniche. I vigili del fuoco hanno utilizzato il pistone idraulico in dotazione per sollevare il telaio del camion riuscendo velocemente a liberare la mano dell'infortunato. Il personale sanitario del 118 di Teramo ha immediatamente soccorso l'uomo che è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale Mazzini di Teramo per essere sottoposto alle necessarie cure sanitarie.