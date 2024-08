VIDEO-FOTO/ IN MONTAGNA CI SONO PERSONE CHE SI DIVERTONO A DANNEGGIARE LE CROCI, OGGI E' TOCCATO A MONTE AQUILA, LA DENUNCIA DEL SINDACO IANNI

«Qualcuno va girando per le vette a danneggiare le croci. La croce di Monte Aquila che cade sul territorio di Isola, è grande e di ferro. Qualcuno ha provato a rimetterla su e a momenti colpiva una signora. Grazie ai carabinieri forestali che sono saliti in vetta, ho potuto contattare i Vigili del Fuoco che celermente e con grande professionalità con l'elicottero hanno recuperato la croce e l’hanno data al Comune». La precisazione arriva dal Sindaco di Isola: Andrea Ianni che tiene a precisare come sia incredibile che ci siano persone che circolano in montagna per divertirsi a danneggiare le croci. Il primo cittadino ha fatto una denuncia all'autorità competente e tramite certastampa.

QUI L'INTERVENTO IN ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO A MONTE AQUILA