I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO IL DESOLANTE SPETTACOLO DEI RIFIUTI ABBANDONATI NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Raccolgo e segnalo....con preghiera di darne notizia. Grazie anticipatamente. "Dalla raccolta differenziata porta a porta....promessa e mai attuata.....a questo desolante spettacolo in vari centri abitati del comune di Valle Castellana.

Dopo varie segnalazioni e.... nessuna risposta concreta.... vorremmo sapere quando e come verrà risolto il problema. Uno spettacolo indecoroso in paesi già particolarmente in forte disagio dal post sisma".

Da parte di chi paga le tasse per la raccolta rifiuti!!!!!