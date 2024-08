MALORE FATALE MENTRE E' ALLA GUIDA, INUTILI I SOCCORSI

Malore fatale in auto a Cellino Attanasio: Nicola Tiberio, 56 anni, originario di Notaresco è morto sulla Statale 81 ieri mattina intorno alle 9,30. L'uomo stava percorrendo una strada secondaria quando ha avvertito un malore. A quel punto, è riuscito ad arrivare sulla statale, una strada molto più trafficata, per chiedere aiuto. Un automobilista di passaggio ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla di Silvi e l'ambulanza medicalizzata del 118 di Atri. Vista la gravità della situazione, i sanitari hanno allertato e fatto decollare l'elisoccorso di Pescara. Quando l'elicottero è arrivato, nonostante gli sforzi del medico, che ha tentato di rianimarlo con massaggio cardiopolmonare e defibrillatore, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Il 56enne era stato dimesso solo pochi giorni fa dall'ospedale di Teramo dopo un lungo ricovero.