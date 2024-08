RURABILANDIA AL GATTOPARDO, L'INCLUSIONE SI FA "DISCO"



È stata una serata di festa e molto emozionante quella che hanno vissuto ieri, 27 agosto 2024, i 35 ragazzi con disabilità che frequentano il centro diurno Rurabilandia di Atri e i ragazzi ospiti dell’Istituto Castorani di Giulianova, realtà gestite dalla Asp n.2 di Teramo. Tutti insieme con il pulmino messo a disposizione della Asp, unitamente ad alcuni responsabili e alla presidente Giulia Palestini, hanno vissuto una serata in discoteca al Gattopardo di Alba Adriatica. Una occasione preziosa per andare incontro alle esigenze dei ragazzi, alla loro voglia di divertirsi e stare insieme. La serata si è conclusa intorno alle 3, dopo aver fatto colazione tutti insieme.

“Siamo molto felici di aver organizzato questa serata – commenta la Presidente della ASP2, Giulia Palestini – non è la prima volta che accompagniamo i ragazzi in discoteca, in passato ad esempio siamo stati al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Questo perché nelle nostre strutture cerchiamo di garantire a tutti una vita serena non solo per le attività proposte e per gli aspetti materiali, ma anche dal punto di vista morale, adattando le iniziative alle loro fasce d’età. Questa serata in discoteca è stata per loro una grande emozione, si sono dimostrati molto riconoscenti e consapevoli. L’inclusione sociale non è solo un sogno, ma una realtà concreta. Non esistono barriere che possano fermare la nostra voglia di stare insieme e di fare ciò che amiamo. Grazie a tutta l’organizzazione della discoteca Il Gattopardo per aver permesso questa incredibile serata, grazie ai nostri operatori per il costante supporto e al nostro direttore Luciano Filiani per la preziosa collaborazione”.