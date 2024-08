TURISMO A TORTORETO / LA LEGA: «BASTA POLEMICHE, ALLUNGHIAMO LA STAGIONE»

“Troppe polemiche sul turismo a Tortoreto. A settembre, è necessario avviare un tavolo con tutti gli operatori turistici della città così da portare avanti strategie di vero rilancio e di allungamento della stagione. Le dichiarazioni del sindaco Piccioni hanno soltanto aperto il vaso di Pandora su un tema che oramai è sotto la sabbia da troppo tempo. La sola stagione estiva non basta più per rimanere competitivi in un contesto turistico che è diventato sempre più concorrenziale”. A sottolinearlo è il gruppo Lega Tortoreto, che dunque chiede al primo cittadino e all’assessore Ripani di convocare un tavolo “aperto a tutte le realtà e a tutti coloro che operano nel settore del turismo a Tortoreto”. “E’ il momento - spiegano gli esponenti della Lega - di fare squadra. Le risorse della tassa di soggiorno devono andare ai progetti finanziari per allungare la stagione, per migliorare i servizi e supportare così l’offerta turistica tortoretana”.