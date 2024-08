ECCEZIONALE RISULTATO PER IL PODCAST DI PARALLELO 42: È SUL PORTALE DELLA TRECCANI

È una notizia che ha dell' eccezionale: il podcast di Parallleo 42, la raffinatissima rivista d'arte curata dalla giornalista abruzzese Maria Antonietta Firmani, è sul sito della Treccani (QUI)

Contemporaneamente podcast, narra la meraviglia del contemporaneo.

Contemporaneamente è un progetto di ricerca nato per caso e necessità, quando le incongruenze tra media, messaggi e vita reale, sono divenute insostenibili. Progetto di Parallelo42 contemporary art, che dal 2005, produce eventi, pubblicazioni e limited edition. E che offre una chiave di lettura dell’arte e della cultura contemporanea, sincera ed immediata, attraverso l’intervento diretto degli Autori. Dal 2020, con oltre 250 autori già coinvolti, per oltre 150 ore di podcast in oltre 130 incontri, il bilancio culturale di Contemporaneamente podcast è davvero emozionante!

La somma dei podcast traccia con incredibile vigore la preziosità e creatività della cultura italiana nel panorama

internazionale. E più si procede nella ricerca e più si scopre che la meraviglia è infinita. Dopo il prezioso supporto

divulgativo iniziale di Artribune dove trovate le prime 117 interviste con 229 straordinari autori, dall’agosto 2024 la nuova

straordinaria uscita sul portale Treccani.it. Infatti, nel progetto Treccani Le parole valgono / le parole della creatività,

esce una prima selezione di autori di Contemporaneamente podcast, accomunati dalla parola creatività.

Siamo orgogliosi della nuova straordinaria collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia italiana fondata da

Giovanni Treccani S.p.A., emblema della conoscenza nel mondo!

La fondazione dell'Istituto della Enciclopedia italiana dal 1925, persegue l’obiettivo di di dare anche all’Italia una

grande enciclopedia nazionale, coinvolgendo l’intera cultura nazionale, senza alcuna preclusione nei confronti degli

intellettuali e studiosi di diverso orientamento. Infatti l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, si affermò da

subito come la più autorevole opera enciclopedica al mondo per la vastità dell’orizzonte culturale, la scelta dei

collaboratori, l’ampiezza delle voci, l’organicità del progetto e il rigore nella sua realizzazione.

Il progetto sfida il rischio e la fatica di mettersi in gioco sui terreni sdrucciolevoli delle intersezioni tra gli specifici

disciplinari di diversi ambiti. Nei podcast, trovate, anche se accennate, nuove conoscenze e le enormi capacità tecniche

raggiunte dalla creatività umana. Passi avanti prodotti dalle singole persone, uomini e donne, che decidono di investire la

propria vita seguendo un’idea, una passione, un sogno. Individui che risultano alla fine i veri costruttori della vita

contemporanea, attraverso ricerca e progetto in ambiti scientifici, umanistici e tecnologici.

Infatti, Contemporaneamente podcast si rivela inconsueta narrazione della meraviglia del nostro tempo, tra arte e

scienza, filosofia e tecnologia, attraversando musica, economia, architettura e molto altro. Con gli straordinari ospiti del

podcast, tra le voci più autorevoli del contemporaneo, abbiamo acceso nuove letture, collegamenti trasversali, similitudini e

affinità inattese. Dall’incontro di ambiti disciplinari rigorosi, ancorché aperti alle contaminazioni, scaturiscono parole

capaci di radicarsi nel quotidiano di ciascuno; parole: ampie, cangianti, concrete, significanti, riconoscibili, generative.

Suscitare interesse e passione per la conoscenza molteplice e trasversale, è l’obiettivo di Contemporaneamente podcast,

per promuovere un benessere olistico. Sollecitare l’intuito sottolineando la centralità dell’umano, oltre le informazioni

nozionistiche, oltre i meccanismi di polarizzazione dei social. Conoscenza priva di carattere utilitaristico, per sviluppare

consapevolezza individuale e collettiva, e affrontare le sfide crescenti di un’esistenza sempre più interconnessa, tra: io, noi

e tecnologia, natura e cose. Così nei dialoghi giocosi dell’incontro tra conoscenze scientifiche degli ospiti, differenti

certezze cedono il passo a epifaniche incertezze.

Nel prezioso scrigno dei podcast pillole di straniate conoscenze sollecitano creatività e relazioni.

L’accostamento di mondi apparentemente lontani porta il pensiero istintivamente a moltiplicare collegamenti eccentrici,

sollecitando l’intuito. L’intuito, ultimo e primo, è che nei secoli il progresso dell’umanità è stato garantito dal desiderio di

scoprire nuovi mondi, nuove possibilità. Così, ancora più evidente, se mai ci fosse stato qualche dubbio, che è la creatività a costruire il mondo in cui viviamo.

È la creatività che definisce la nostra essenza e sostanzia l’evoluzione umana; non il controllo o l’accumulo smisurato

di risorse, dati, potere. L’amore per la conoscenza, più di oro, diamanti, apparati tecnici e finanziari, porta l’umano a

indagare gli abissi marini come le vastità dell’universo, l’incommensurabilità delle stelle che narrano anni luce passati.

Dall’imponderabilità del pensiero umano, all’infinitamente piccolo nel mondo fisico, creatività e amore per la conoscenza,

costantemente accendono nuove visioni, rendendo gli umani ciò che sono.

L’avventura di Contemporaneamente podcast continua in costante ricerca di generativi incontri. Ogni incontro è una

sorpresa che genera e moltiplica consapevolezze in un circuito virtuoso auto-incrementante. Con gli stessi principi e

presupposti, stiamo lavorando ad un novo progetto con cui proveremo a mettere a valore lo straordinario patrimonio umano

messo insieme nelle prime edizioni del podcast.



di Mariantonietta Firmani