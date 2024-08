QUATTRO FINTI TURISTI... ATTERRANO, VENGONO SMASCHERATI... E RIPARTONO

Arrivati all'aeroporto d'Abruzzo

come 'finti' turisti su un volo proveniente da Tirana, quattro

cittadini albanesi sono stati respinti alla frontiera di Pescara

dagli agenti di polizia diretti dal vicequestore Dino Petitti.

Al momento dei controlli di frontiera, i quattro, incensurati e

tutti di età compresa tra i 50 e 60 anni, hanno dichiarato di

essere giunti in Italia per motivi turistici, per i quali gli

accordi tra i due paesi non prevedono il rilascio di un visto.

Le risposte dei viaggiatori non hanno convinto gli operatori

che hanno deciso di approfondire gli accertamenti constatando

che i quattro, non riuscendo a giustificare e dimostrare

compiutamente la loro breve permanenza per turismo, hanno poi

dichiarato in ultimo di essere arrivati nella speranza di

trovare lavoro come autotrasportatori. Scoperte le reali ragioni

del viaggio e del soggiorno e non possedendo lo specifico visto

per svolgere attività lavorativa, la polizia di frontiera ha

negato l'ingresso sul territorio nazionale, con i quattro

cittadini albanesi reimbarcati per l'Albania con un volo da Roma

Fiumicino.