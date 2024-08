CARO PREZZI TURISMO / “VOGLIAMO CHIARIMENTI SULLE PAROLE DEL SINDACO”, L’ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI TORTORETO CHIEDE UN INCONTRO

A seguito delle dichiarazioni del Sindaco Piccioni, l’Associazione Albergatori di Tortoreto ritiene doverose alcune precisazioni. Appare evidente, infatti, che quanto dichiarato dal Sindaco, in maniera estemporanea ed all’interno di una più ampia intervista, vada contestualizzato ed analizzato congiuntamente. Alla luce della proficua collaborazione che l’Associazione ha avuto con l’Amministrazione Piccioni e con l’Assessorato al Turismo, sin dal primo mandato, non possiamo credere, infatti, che il primo cittadino abbia voluto semplificare e generalizzare un giudizio sulla categoria come, invece, appare essere accaduto. A tal proposito, quindi, chiediamo al Sindaco un incontro di chiarimenti, affinché si possa analizzare meglio quanto dichiarato alla luce dei dati turistici di questa stagione.