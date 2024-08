420 PUBBLICITA' STRADALI ILLEGALI SCOPERTE DALLA POLIZIA STRADALE NEL TERAMANO



Nell’ambito delle attività di prevenzione attuate nel campo della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Teramo ha dato inizio ad una campagna di verifiche degli impianti pubblicitari installati nelle principali arterie provinciali, con particolare attenzione a quelli che presentano dimensioni significative tali da costituire potenziale fonte di distrazione per l’utenza in transito. Nei primi mesi del 2024, le attività di controllo hanno riguardato gli impianti pubblicitari installati sulla Statale 16 Adriatica, in tutti i comuni della provincia di Teramo. Le verifiche hanno evidenziato, allo stato attuale, oltre 420 violazioni della normativa prevista dall’art. 23 del Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. In particolare, l’attività degli operatori ha consentito di accertare numerosi casi nei quali gli impianti pubblicitari risultavano installati in assenza delle autorizzazioni dell’Ente proprietario della strada come pure la violazione delle prescrizioni del Codice della Strada in ordine alla corretta apposizione dei cartelli pubblicitari nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. I comuni interessati, come previsto dalla normativa in materia, sono stati quindi sollecitati, nei casi di maggior rilievo, ad emanare provvedimenti di diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari che hanno già portato a diverse rimozioni di cartelli sulla statale 16. Le attività di controllo stanno continuando anche sulle altre principali arterie stradali della provincia al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia.