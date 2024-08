VIDEO / FAIETO DI CORTINO CELEBRA LA "SCRIPPELLA ALL'OLIO", ECCELLENZA ASSOLUTA

Non chiamatele “piadine”, perché non sono secche e “panose”. Non chiamatele “frittelle”, perché non sono unte e “bollose”. Chiamatele col loro nome: scrippelle all’olio, o se preferite come facevano le nonne: "li scrippellitte all’uje", gemelle solo apparentemente povere delle scrippelle regine della cucina teramana, ma in realtà eccellenza assoluta. Alla quale, da quattro anni, Faieto di Cortino dedica una sagra celebrativa, organizzata con cuore, amore e passione dalla vivacissima proloco presieduta da Vanessa Marini, che coincide anche con la festa patronale, dedicata a Sant’Andrea. Scrippelle all’olio, dicevamo, un trionfo di piacere, un’estasi per il palato: saporite, morbide, “paccute” e così buone che, anche se alla sagra le troverete con vari ripieni, è ancora quella semplice la più richiesta. Così, da sola, per il piacere di morderla e gustarla, in un’esperienza unica. Quella di queste scrippelle all’olio, è la storia stessa di Faieto, questo borgo di 150 anime a 650 metri sul livello del mare, nel quale si respira il senso dell’appartenenza, portato da una piacevolissima brezza serale.

Qui, le scrippelle all’olio le fanno tutti. In tutte le case. Con farina, acqua e poco poco uovo, memoria di quei mangiari semplici che tante cene risolvevano in tempi di non agiatezza economica, ma che oggi si riscoprono con sommo piacere… specie se poi li abbini alla mortadella, ai peperoni, ai funghi porcini o al pecorino con il prosciutto e dulcis in fundo alla nutella con la ricotta,

Perché sono vere.

Nel senso di appartenenza al territorio e alla storia di quel territorio. Che ti rende subito partecipe, e la sagra in un attimo è una riunione di famiglia: «Mia moglie le ha sempre fatte - racconta Dante, marito di Mafalda, “scrippellatrice” di grande talento - e in passato spesso capitava che ce le chiedessero, per cene o pranzi… per noi sono parte del nostro modo di essere». Con questo spirito, ha preso il via oggi, la Sagra della scrippella all'olio a Faieto di Cortino. Durerà fino a domenica 1 Settembre 2024, anche con eventi musicali, che faranno da cornice all’indiscutibile piacere di un sapore eccellente.