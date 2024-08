Il Festival Internazionale “Duchi d’Acquaviva” si chiude in bellezza con il Gran Galà Lirico

Ieri 28 agosto 2024 con il Gran Galà Lirico “Puccini e i suoi capolavori!”, si è concluso con uno strepitoso successo il 25° Festival Internazionale “Duchi d’Acquaviva” organizzato dall’Associazione “Amici della Musica 2000” di Atri, con la direzione artistica del M° Algino Battistini.

Il Concerto di chiusura, svoltosi in un Teatro Comunale stracolmo in ogni ordine di posti, ha emozionato tutti con la proposta di una serie di brani tratti dalle seguenti opere pucciniane: Edgar, Manon Lescaut, La Bohéme, Tosca, La fanciulla del West, La rondine, Gianni Schicchi, Suor Angelica e Turandot. Protagonisti i cantanti selezionati della Masterclass dei Maestri Patrizia Orciani e Carlo Barricelli (Emilia Diakopoulou, Letizia Bertoldi, Alessia Camarin, Marianna Corsoni, Bambina Ricci, Giampaolo Guazzotti, Mina Yossef, Jia Xing Shen, Shan Song Zheng, Xu Leqi, Carolina Gallardo, Vera Silnikova, Chen Sen, Liu Yitian, Maria Giovanna Michelini, Chen Hongyu, Zhang Teng, Viktoria Babiichuk, Tingjum Zou, Xiang Shangkun, Jia Hao e Claudia Nicole Calabrese), accompagnati dall’Orchestra da Camera “Duchi d’Acquaviva” magistralmente diretta da Nataliya Gonchak Tante le sorprese di questi ultimi giorni del Festival, con i giovani talenti che hanno riempito le vie e i luoghi storici di Atri con la loro passione e arte! Un viaggio musicale unico, con esibizioni simultanee in diversi angoli, trai quali il Cortile del Palazzo Ducale, Piazza Duomo, il Sagrato della Chiesa di S. Francesco e la Riserva dei Calanchi, che hanno regalato a tutti un’esperienza indimenticabile.

Tantissimi i Paesi rappresentati in questa edizione celebrativa del Festival, con i giovani musicisti che hanno partecipato ai 15 Corsi di alto perfezionamento musicale provenienti da tutta Italia, da Austria, Spagna, Estonia, Ucraina, Germania, Lussemburgo, Romania, Francia, Russia, Bielorussia, Grecia, Olanda, Inghilterra, Polonia, Turchia, e da tutti gli altri continenti: Egitto, Iraq, Kazakistan, Corea del Sud, Cina, Giappone, Taiwan, Bolivia, Cile, Argentina, Haiti, USA e Australia.

“Siamo estremamente soddisfatti per l’ottima riuscita di questa importante edizione” - ha dichiarato il Direttore artistico Algino Battistini - “Ringrazio di cuore tutta l’Amministrazione del Comune di Atri, in particolare il Sindaco Piergiorgio Ferretti e l’Assessore alla Cultura Domenico Felicione, per aver fortemente sostenuto la manifestazione e per averci “conseganto” le chiavi della splendida Città Ducale, che come ogni estate si è confermata il luogo ideale per ospitare questo tipo di evento, ed il principale ingrediente e segreto per il suo successo ultradecennale. Desidero ringraziare per il fondamentale sostegno anche la Fondazione Tercas e la Regione Abruzzo, che ci supportano fin dall’anno 2000 e tutto il pubblico numerosissimo, caloroso ed appassionato che ci ha accompagnato in tutti i 26 Concerti a partire da quello inaugurale del 26 luglio, e che ci dà costantemente il giusto stimolo e slancio per continuare e cominciare a programmare fin da ora la prossima edizione.”