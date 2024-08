I LETTORI CI SCRIVONO / “SONO PRIGIONIERO DI UN CANTIERE ABBANDONATO… MA I VIGILI…”

Buongiorno, volevo segnalare una problematica inerente un cantiere aperto prima di ferragosto, davanti alla mia abitazione in zona castello e lasciato in abbandono da almeno 20 gg. Ora il

problema è duplice: primo io non riesco ad uscire dal garage della mia abitazione con la mia auto, quindi sono costretto ad andare al lavoro con lo scooter; secondo: un problema alla viabilità della strada dato, che è a doppio senso con rischio alto di collisione frontale. Ho contattato sia l'ingegnere responsabile dei lavori, sia i vigili del Comune senza nessun riscontro, Allego le foto.