CASE DI RIPOSO, DA DOMANI LA COOPERATIVA POLIS INTERROMPERA' TUTTI I SERVIZI: MANCANO ALL'APPELLO OTTO MILIONI DI EURO MAI SALDATI E SOLO PROMESSI, CANZIO DA IL VIA ALLA GARA PONTE PER UN NUOVO GESTORE

Saranno sospese, da domani, tutte le attività che gestite la cooperativa Polis alla casa di riposo De Benedictis e in quella di Nereto? Il motivo? I famosi oramai otto milioni di euro mai azzzerati dalla stessa casa di riposo di Teramo.

La Polis ha comunicato la decisione con una lettera inviata alla ASP1, al presidente Marsilio, all’assessore regionale Santangelo, al Prefetto ed a tutti i Sindaci della Provincia di Teramo. Il presidente della Società Cooperativa Sociale Polis, Gianfranco Piombaroli scrive: "dopo aver tracciato un resoconto sulla situazione economico-finanziaria con ASP1 di Teramo, da creditore di una somma di oltre 8 milioni che mette a rischio gli impegni assunti nei riguardi di circa 1.500 lavoratori (ci si chiede che fine abbia fatto la delibera del 2022 della Regione sulla definizione dei fondi Covid per circa 3,5 milioni), preannuncia che proseguirebbe il servizio oltre il 31 agosto p.v. (sabato prossimo) solo “…in presenza di soluzioni giuridicamente ineccepibili, attraverso la messa a disposizione di somme che garantiscano almeno il 60% del credito maturato al 31.07.24 nonché la copertura finanziaria certa degli impegni correnti anche per intervento diretto e/o sostitutivo degli Enti Locali interessati, ovvero altre forme tecniche da valutare in un tavolo compositivo, nelle more di procedure pubbliche che tengano conto di come un soggetto gestore possa contribuire a sanare la grave situazione in essere, con strumenti negoziali diversi da quelli inefficientemente utilizzati negli ultimi dieci anni ed apparentemente riproposti, che alimenterebbero lo stato attuale di progressivo grave indebitamente dell’Ente, ancorché nei confronti di altro operatore economico“.

Pronta la risposta del commissario Roberto Canzio: "gli accordi non erano questi perchè dovevamo saldare il tutto con i fondi regionali del covid che ancora non arrivano e con la venita di immobili la cui procedura è ancora in corso mentre per la spesa corrente paghiamo regolarmente oltre la cifra concordata. Come uscirne visto che i servizi da parte della Polis, da domani, saranno interrotti? Secondo Canzio sarà individuato un gestore dei servizi per dur mesi grazie ad una gara ponte. Si farà un affidamento diretto per evitare l'interruzione del servizio. Tutto questo è stato reso noto ai sindacati.