SI È SPENTO DARIO SFOGLIA, STORICO COMMERCIANTE TERAMANO, DOMENICA FUNERALI IN DUOMO

Solo pochi giorni fa, nell’annunciare la chiusura dei negozi Poker, la famiglia Sfoglia aveva parlato di un problema di salute. Solo pochissimi sapevano, però, quanto fosse grave quel problema. Dario Sfoglia si è spento questa mattina, dopo aver lottato strenuamente contro la malattia. Aveva 71 anni, commerciante storico teramano, impegnato nelle associazioni di categoria e nella vita cittadina, era un signore nei modi e nelle parole. Lascia la moglie Catia, le figlie Roberta e Alessandra, la sorella Olimpia e un vuoto enorme in città. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria Ambra, in via Bruschelli a Villa Pavone. Funerali domenica alle 9 in Duomo, poi sarà tumulato nel cimitero di Campli.