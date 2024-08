MUORE PER UNA CADUTA IN MONOPATTINO IL GESTORE DI UN POPOLARISSIMO CHALET

Non ce l’ha fatta, Bruno Camillotti, gestore dello chalet “Bagni Bruno” di Cologna, caduto col suo monopattino in via Defense a Cologna Spiaggia, nove giorni fa. Aveva ventinovenne, è stato ricoverato in rianimazione al Mazzini di Teramo, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma senza fortuna. Solare, amante della vita, appassionato di ballo country, Bruno faceva parte del gruppo West country dance, che stasera si sarebbe dovuto esibire a Roseto, e in segno di lutto ha annullato l'evento. Bruno era amato da tutti ed enorme è il dolore che in questo momento stanno provando i suoi familiari e amici.